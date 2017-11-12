Перебегавшего дорогу мужчину сбила «ГАЗель» в Ростове
Перебегавшего дорогу мужчину сбила «ГАЗель» в Ростове. Авария случилась 14 ноября на проспекте Стачки, вблизи ТРК «Сокол».
По предварительным данным, мужчина решил пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот момент по проспекту проезжала «ГАЗель». Ее водитель не успел затормозить и сбил нарушителя. Мужчину с травмами доставили в больницу.
- На месте аварии работают сотрудники дорожной службы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.