Авторизация

Регистрация


  • USD 59.62
  • EUR 69.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Перебегавшего дорогу мужчину сбила «ГАЗель» в Ростове

Перебегавшего дорогу мужчину сбила «ГАЗель» в Ростове
Перебегавшего дорогу мужчину сбила «ГАЗель» в Ростове. Авария случилась 14 ноября на проспекте Стачки, вблизи ТРК «Сокол».

По предварительным данным, мужчина решил пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот момент по проспекту проезжала «ГАЗель». Ее водитель не успел затормозить и сбил нарушителя. Мужчину с травмами доставили в больницу.

- На месте аварии работают сотрудники дорожной службы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.