Пенсионерку на пешеходном переходе сбил «Хендай Акцент» в центре Ростова
Пенсионерку на пешеходном переходе сбил «Хендай Акцент». Авария случилась 31 января в 19.30 на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Чехова.
По предварительной информации, 23-летний водитель «Акцента» на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил 66-летнюю пенсионерку. В итоге парень допустил наезд на женщину.
- В результате аварии пенсионерку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.