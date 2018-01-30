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Пенсионерку на пешеходном переходе сбил «Хендай Акцент» в центре Ростова

Пенсионерку на пешеходном переходе сбил «Хендай Акцент» в центре Ростова
Пенсионерку на пешеходном переходе сбил «Хендай Акцент». Авария случилась 31 января в 19.30 на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Чехова.

По предварительной информации, 23-летний водитель «Акцента» на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил 66-летнюю пенсионерку. В итоге парень допустил наезд на женщину.

- В результате аварии пенсионерку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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