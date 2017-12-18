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Пенсионерка погибла под колёсами грузовика на Военведе в Ростове

Пенсионерка погибла под колёсами грузовика на Военведе в Ростове
Фото: Mvdlnr.ru

Пенсионерка погибла под колёсами грузовика на Военведе в Ростове. Трагедия случилась днём 20 декабря на улице Таганрогской в районе дома 154.

Как рассказали в отделе пропаганды областного УГИБДД, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. В это время к ней приблизился «МАЗ». Шофер большегруза не успел затормозить и сбил бабушку.
- В результате ДТП ростовчанка скончалась на месте происшествия, - сообщили в ведомстве. - Личность погибшей устанавливается.

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