Пенсионерка погибла под колёсами грузовика на Военведе в Ростове



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Пенсионерка погибла под колёсами грузовика на Военведе в Ростове. Трагедия случилась днём 20 декабря на улице Таганрогской в районе дома 154.



Как рассказали в отделе пропаганды областного УГИБДД, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. В это время к ней приблизился «МАЗ». Шофер большегруза не успел затормозить и сбил бабушку.

- В результате ДТП ростовчанка скончалась на месте происшествия, - сообщили в ведомстве. - Личность погибшей устанавливается.