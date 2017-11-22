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Пенсионер ушёл из дома в Ростовской области и не вернулся

Пенсионер ушёл из дома в Ростовской области и не вернулся

Пенсионер ушёл из дома в Ростовской области и не вернулся. Последний раз 77-летнего жителя Мясниковского района видели 19 ноября.

Анатолий Иванович Лоза ушёл из своего дома, расположенного в садоводческом товариществе «Автомобилист». Уже четыре дня о том, где он находится, ничего не известно. Обеспокоенные родные обратились в полицию.
- Приметы пропавшего мужчины: на вид - 60-65 лет, рост - около 165 сантиметров, худощавого телосложения, чёрные волосы с сединой, зеленые глаза, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В день исчезновения на мужчине были синие трико, джинсовая голубая рубашка, чёрная вязаная кофта с серым рисунком, чёрные галоши. Никаких вещей, а также телефона и документов с собой у пенсионера не было.

Сейчас, кроме сотрудников правоохранительных органов, в поиске задействованы волонтёры. Известно, что дончанин страдает провалами памяти, дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Анатолий Иванович Лоза или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (86349) 2-33-12, 2-15-95, 8-928-216-72-48 или по каналу «02».

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