Отделение почты горело в Ростовской области



Отделение почты горело в Ростовской области. Возгорание произошло в Орловском районе в хуторе Майорском. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 23 ноября в 23:02.



Горело здание почтового отделения на улице Магистральной. Огнём была охвачена площадь 5 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причины пожара устанавливаются.



К тушению привлекались четыре спасателя и две единицы техники. Полностью пожар был потушен в 23:24.