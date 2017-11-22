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Отделение почты горело в Ростовской области

Отделение почты горело в Ростовской области
Отделение почты горело в Ростовской области. Возгорание произошло в Орловском районе в хуторе Майорском. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 23 ноября в 23:02.

Горело здание почтового отделения на улице Магистральной. Огнём была охвачена площадь 5 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Причины пожара устанавливаются.

К тушению привлекались четыре спасателя и две единицы техники. Полностью пожар был потушен в 23:24.

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