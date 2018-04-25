Около полумесяца в Ростовской области разыскивают 59-летнего мужчину



Около полумесяца в Ростовской области разыскивают 59-летнего мужчину. Владимир Слепцов ушел из дома в Аксайском районе 10 апреля и до сих пор не вернулся.



На вид мужчине - 55-60 лет, высокого роста, худощавого телосложения. Лицо у мужчины треугольное, темные прямые волосы, уши оттопыренные.



В день исчезновения Владимир был одет в брюки серого цвета, камуфлированный бушлат. На ногах - черные галоши.



Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 (86350) 5-40-49 или 02.