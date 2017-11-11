Оба водителя погибли в лобовом столкновении ВАЗов в Ростовской области



Фото: Gorod48.ru

Оба водителя погибли в лобовом столкновении ВАЗов в Морозовском районе Ростовской области.



Авария, унесшая жизни двух человек, произошла на трассе Морозовск – Цимлянск около 19 часов 13 ноября. По предварительным данным, 39-летний водитель «ВАЗ-2107» столкнулся со встречным «ВАЗ-2112», которым управлял 33-летний мужчина.

- В результате ДТП оба водителя погибли, пассажир «двенадцатой» с травмами госпитализирован, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.