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Неизвестный швырнул тяжелый баллончик в коляску в ребенком в Ростове

Неизвестный швырнул тяжелый баллончик в коляску в ребенком в Ростове

Неизвестный швырнул баллончик в коляску в ребенком в Ростове. Тяжелый предмет упал в нескольких сантиметрах от 3-месячного малыша и его матери.

Молодая мать Мария Я. гуляла с ребенком днем 25 марта. На улице Волкова, в районе дома № 8, женщина остановилась, чтобы подождать свою подругу.
- Внезапно с балкона кто-то бросил баллончик то ли с краской, то ли с газом,- делится Мария в социальных сетях.- Летел он на большой скорости, а затем упал в нескольких сантиметрах от коляски. У нас люди совсем озверели?

Выяснить, кто швырнул с балкона предмет, так и не удалось.

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