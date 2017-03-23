Неизвестный швырнул тяжелый баллончик в коляску в ребенком в Ростове





Неизвестный швырнул баллончик в коляску в ребенком в Ростове. Тяжелый предмет упал в нескольких сантиметрах от 3-месячного малыша и его матери.



Молодая мать Мария Я. гуляла с ребенком днем 25 марта. На улице Волкова, в районе дома № 8, женщина остановилась, чтобы подождать свою подругу.

- Внезапно с балкона кто-то бросил баллончик то ли с краской, то ли с газом,- делится Мария в социальных сетях.- Летел он на большой скорости, а затем упал в нескольких сантиметрах от коляски. У нас люди совсем озверели?



Выяснить, кто швырнул с балкона предмет, так и не удалось.