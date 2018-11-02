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На выезде из Ростова перевернулся большегруз с цистерной

На выезде из Ростова перевернулся большегруз с цистерной
На трассе М-4 «Дон» в Ростове перевернулась машина, перевозящая цистерну. ДТП произошло около 12 часов 7 ноября.

Автомобиль «Вольво» опрокинулся набок около Самарского поста ГИБДД на выезде из города. К счастью, во время аварии никто не пострадал.

- Машина не перекрыла движение, из цистерны на дорогу ничего не пролилось, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

На данный момент причина аварии неизвестна. Скорее всего, водитель не справился с управлением.

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