На выезде из Ростова перевернулся большегруз с цистерной
На трассе М-4 «Дон» в Ростове перевернулась машина, перевозящая цистерну. ДТП произошло около 12 часов 7 ноября.
Автомобиль «Вольво» опрокинулся набок около Самарского поста ГИБДД на выезде из города. К счастью, во время аварии никто не пострадал.
- Машина не перекрыла движение, из цистерны на дорогу ничего не пролилось, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
На данный момент причина аварии неизвестна. Скорее всего, водитель не справился с управлением.