На выезде из Ростова перевернулся большегруз с цистерной



На трассе М-4 «Дон» в Ростове перевернулась машина, перевозящая цистерну. ДТП произошло около 12 часов 7 ноября.



Автомобиль «Вольво» опрокинулся набок около Самарского поста ГИБДД на выезде из города. К счастью, во время аварии никто не пострадал.



- Машина не перекрыла движение, из цистерны на дорогу ничего не пролилось, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.



На данный момент причина аварии неизвестна. Скорее всего, водитель не справился с управлением.