На трассе в Ростовской области водитель «Мерседеса» насмерть сбил женщину



В Ростовской области водитель «Мерседеса» насмерть сбил женщину. ДТП случилось на автодороге Ростов - Азов, рядом с поселком Койсуг, 12 сентября.



Автомобилист на иномарке двигался по трассе. Неожиданно на проезжую часть выбежала женщина. Водитель «Мерседеса» не успел затормозить и сбил ее.



По словам свидетелей аварии, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Она пыталась перебежать автодорогу в неположенном месте.