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На трассе в Ростовской области водитель «Мерседеса» насмерть сбил женщину

На трассе в Ростовской области водитель «Мерседеса» насмерть сбил женщину
В Ростовской области водитель «Мерседеса» насмерть сбил женщину. ДТП случилось на автодороге Ростов - Азов, рядом с поселком Койсуг, 12 сентября.

Автомобилист на иномарке двигался по трассе. Неожиданно на проезжую часть выбежала женщина. Водитель «Мерседеса» не успел затормозить и сбил ее.

По словам свидетелей аварии, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Она пыталась перебежать автодорогу в неположенном месте.

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