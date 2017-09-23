Авторизация

Регистрация


  • USD 57.65
  • EUR 69.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

На трассе в Ростовской области в аварии погиб пассажир «Валдая», перевозившего продукты

На трассе в Ростовской области в аварии погиб пассажир «Валдая», перевозившего продукты
В Ростовской области на трассе станица Егорлыкская – город Сальск в аварии погиб пассажир.

ДТП произошло около 15 часов 25 сентября. 23-летний водитель грузового автомобиля «Валдай», перевозивший продукты, врезался в стоявший на трассе КамАЗ. 37-летний мужчина, управлявший грузовиком, остановился на дороге, чтобы отремонтировать колесо.
- В результате аварии водитель автомобиля «Валдай» доставлен в больницу, а 32-летний пассажир погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По факту происшествия сотрудниками полиции проводится поверка, устанавливаются все обстоятельства.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка в обоих направлениях.

На трассе в Ростовской области в аварии погиб пассажир «Валдая», перевозившего продукты

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.