На трассе в Ростовской области в аварии погиб пассажир «Валдая», перевозившего продукты



В Ростовской области на трассе станица Егорлыкская – город Сальск в аварии погиб пассажир.



ДТП произошло около 15 часов 25 сентября. 23-летний водитель грузового автомобиля «Валдай», перевозивший продукты, врезался в стоявший на трассе КамАЗ. 37-летний мужчина, управлявший грузовиком, остановился на дороге, чтобы отремонтировать колесо.

- В результате аварии водитель автомобиля «Валдай» доставлен в больницу, а 32-летний пассажир погиб на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По факту происшествия сотрудниками полиции проводится поверка, устанавливаются все обстоятельства.



Из-за аварии на трассе образовалась пробка в обоих направлениях.



