На трассе М-4 «Дон» из-за скользкой дороги микроавтобус лоб в лоб столкнулся с «ВАЗом»



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» микроавтобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой.



ДТП произошло 18 января в начале девятого утра в Грушевском сельском поселении Аксайского района.

- По предварительной информации, 33-летний водитель микроавтобуса «Хагер» в условиях гололёда не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099», - рассказали в ДПЧС Ростовской области. – В результате происшествия пострадали 29-летний водитель и 30-летний пассажир «ВАЗа». Они госпитализированы в ЦРБ Аксайского район.



Прибывшие на место спасатели отключили АКБ, деблокировали пострадавших и оказали помощь медикам.