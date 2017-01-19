  • USD 59.18
  • EUR 63.23
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

На трассе М-4 «Дон» из-за скользкой дороги микроавтобус лоб в лоб столкнулся с «ВАЗом»

На трассе М-4 «Дон» из-за скользкой дороги микроавтобус лоб в лоб столкнулся с «ВАЗом»
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» микроавтобус лоб в лоб столкнулся с легковушкой.

ДТП произошло 18 января в начале девятого утра в Грушевском сельском поселении Аксайского района.
- По предварительной информации, 33-летний водитель микроавтобуса «Хагер» в условиях гололёда не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099», - рассказали в ДПЧС Ростовской области. – В результате происшествия пострадали 29-летний водитель и 30-летний пассажир «ВАЗа». Они госпитализированы в ЦРБ Аксайского район.

Прибывшие на место спасатели отключили АКБ, деблокировали пострадавших и оказали помощь медикам.

Еще по теме:

оставить комментарий

Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!