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На территории храма в Ростовской области произошёл пожар

На территории храма в Ростовской области произошёл пожар

В Боковском районе Ростовской области на территории храма произошёл пожар. Возгорание случилось в храме Иоанна-Предтечи в станице Боковской около полудня 14 ноября.

Очаг пожара находился в отдельно стоящей трапезной. Огонь охватил 90 квадратных метров помещения. На ликвидацию пламени спасателям понадобилось порядка 20 минут. Здание церкви огнём не повреждено.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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