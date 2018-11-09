На территории храма в Ростовской области произошёл пожар
В Боковском районе Ростовской области на территории храма произошёл пожар. Возгорание случилось в храме Иоанна-Предтечи в станице Боковской около полудня 14 ноября.
Очаг пожара находился в отдельно стоящей трапезной. Огонь охватил 90 квадратных метров помещения. На ликвидацию пламени спасателям понадобилось порядка 20 минут. Здание церкви огнём не повреждено.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.
К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.