На станции Лихая в Ростовской области рабочего убило током



В Ростовской области на железнодорожной станции Лихая рабочего убило током. ЧП произошло 17 января около 16:30.



По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, 50-летний мужчина выполнял электромонтажные работ на опоре контактной сети. По предварительной информации, он пренебрег правилами безопасности, в результате чего получил разряд электрическим током. Рабочий скончался на месте происшествия.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в ведомстве.



Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.