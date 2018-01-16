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На станции Лихая в Ростовской области рабочего убило током

На станции Лихая в Ростовской области рабочего убило током
В Ростовской области на железнодорожной станции Лихая рабочего убило током. ЧП произошло 17 января около 16:30.

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, 50-летний мужчина выполнял электромонтажные работ на опоре контактной сети. По предварительной информации, он пренебрег правилами безопасности, в результате чего получил разряд электрическим током. Рабочий скончался на месте происшествия.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в ведомстве.

Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

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