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На мосту Стачки маршрутка спровоцировала тройное ДТП: пострадала пассажирка микроавтобуса

На мосту Стачки маршрутка спровоцировала тройное ДТП: пострадала пассажирка микроавтобуса

В Ростове на мосту Стачки водитель маршрутки № 98 спровоцировала тройное ДТП. Авария произошла около 18 часов 25 июня.

По предварительным данным, 33-летний водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди «Сузуки». От удара иномарка по инерции столкнулась с «Киа».
- В результате происшествия получила травмы 54-летняя пассажирка «Хендай Каунти», - рассказали в ГИБДД Ростовской области. – По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

52-летний водитель «Сузуки» и 40-летний водитель «Киа» не пострадали. Из-за ДТП на проспекте Стачки образовалась огромная пробка. Участники ДТП заняли всю полосу.

По словам водителей, затор растянулся на несколько километров. Автомобилисты застряли в пробке примерно на час.

На мосту Стачки маршрутка спровоцировала тройное ДТП: пострадала пассажирка микроавтобусаНа мосту Стачки маршрутка спровоцировала тройное ДТП: пострадала пассажирка микроавтобусаНа мосту Стачки маршрутка спровоцировала тройное ДТП: пострадала пассажирка микроавтобуса

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