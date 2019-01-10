На место взрыва в Шахтах прибыл губернатор Ростовской области



Глава Ростовской области Василий Голубев прибыл на место взрыва в Шахтах. Губернатор осматривает многоэтажный дом, где произошло ЧП. В ближайшее время будет организована встреча с жильцами пострадавшего здания.



В городе уже развернут пункт временного пребывания. Нуждающихся в жилье готовы разместить в школе № 23. Занятия в учебном заведении сегодня отменены.



Напомним, взрыв бытового газа произошёл рано утром 14 января на улице Хабарова в Шахтах. В результате случилось частичное обрушение 8-го и 9-го этажей. При взрыве погиб один человек. По предварительным данным, всего пострадали четыре квартиры. Информация о пострадавших уточняется.



