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На место взрыва в Шахтах прибыл губернатор Ростовской области

На место взрыва в Шахтах прибыл губернатор Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев прибыл на место взрыва в Шахтах. Губернатор осматривает многоэтажный дом, где произошло ЧП. В ближайшее время будет организована встреча с жильцами пострадавшего здания.

В городе уже развернут пункт временного пребывания. Нуждающихся в жилье готовы разместить в школе № 23. Занятия в учебном заведении сегодня отменены.

Напомним, взрыв бытового газа произошёл рано утром 14 января на улице Хабарова в Шахтах. В результате случилось частичное обрушение 8-го и 9-го этажей. При взрыве погиб один человек. По предварительным данным, всего пострадали четыре квартиры. Информация о пострадавших уточняется.

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