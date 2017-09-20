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На М-4 «Дон» мотоциклист погиб в массовом ДТП

На М-4 «Дон» мотоциклист погиб в массовом ДТП
На М-4 «Дон» мотоциклист погиб в массовом ДТП. Авария случилась вечером 22 сентября на 1093 километре автодороги.

По предварительной информации, 33-летний водитель мотоцикла «Ямаха» обгоняя «Шевроле Авео» не выдержал безопасный интервал и допустил столкновение с иномаркой. От удара двухколесный транспорт перевернулся и врезался в попутный ВАЗ-2110, которым управлял 30-летний парень.

-В результате происшествия мотоциклист погиб на месте происшествия. – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – По факту лучившегося проводится проверка.

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