На М-4 «Дон» мотоциклист погиб в массовом ДТП



На М-4 «Дон» мотоциклист погиб в массовом ДТП. Авария случилась вечером 22 сентября на 1093 километре автодороги.



По предварительной информации, 33-летний водитель мотоцикла «Ямаха» обгоняя «Шевроле Авео» не выдержал безопасный интервал и допустил столкновение с иномаркой. От удара двухколесный транспорт перевернулся и врезался в попутный ВАЗ-2110, которым управлял 30-летний парень.



-В результате происшествия мотоциклист погиб на месте происшествия. – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – По факту лучившегося проводится проверка.