На Дону задержали директора, обманом забравшего из кассы компании 6,5 млн рублей



На Дону задержали директора, обманом забравшего из кассы компании 6,5 млн рублей. 55-летний мужчина взял деньги у предприятия якобы в качестве компенсации за неиспользованный отпуск.



- Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».



Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Дончанину грозит до четырех лет лишения свободы.