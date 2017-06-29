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На Дону задержали директора, обманом забравшего из кассы компании 6,5 млн рублей

На Дону задержали директора, обманом забравшего из кассы компании 6,5 млн рублей
На Дону задержали директора, обманом забравшего из кассы компании 6,5 млн рублей. 55-летний мужчина взял деньги у предприятия якобы в качестве компенсации за неиспользованный отпуск.

- Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Дончанину грозит до четырех лет лишения свободы.

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