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На Дону в столкновении «Нивы» и микроавтобуса двое пострадали, одна погибла

На Дону в столкновении «Нивы» и микроавтобуса двое пострадали, одна погибла
На Дону в столкновении «Нивы» и микроавтобуса двое пострадали, одна погибла. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 23 на 24 сентября на 147 километре трассы Котельниково-Песчанокопское.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 45-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Мерседес Спринтер» в котором находилось 10 пассажиров.

- В результате аварии погибла 45-летняя пассажирка «Нивы». – отметили в ведомстве. – Водитель отечественного внедорожника и его 17-летний пассажир пострадали и были госпитализированы.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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