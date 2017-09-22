На Дону в столкновении «Нивы» и микроавтобуса двое пострадали, одна погибла



На Дону в столкновении «Нивы» и микроавтобуса двое пострадали, одна погибла. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 23 на 24 сентября на 147 километре трассы Котельниково-Песчанокопское.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 45-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Мерседес Спринтер» в котором находилось 10 пассажиров.



- В результате аварии погибла 45-летняя пассажирка «Нивы». – отметили в ведомстве. – Водитель отечественного внедорожника и его 17-летний пассажир пострадали и были госпитализированы.



Стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.