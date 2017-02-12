На Дону спасали мужчину, едва не сгоревшего в палатке





В Весёловском районе Ростовской области спасли рыбака, который едва не сгорел в палатке.



ЧП произошло11 ноября. Житель Зерноградского района приехал на рыбалку в хутор Показатель. Мужчина разбил палатку на замерзшем Веселовском водохранилище. Для обогрева он использовал горелку.

- В 22.13 на Веселовское поисково-спасательное подразделение областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море поступила информация о том, что на льду в палатке обгорел рыбак, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море. - Расчет спасателей поспешил на помощь. Пострадавшего обнаружили в 3.5 км. от берега на льду и доставили в Веселовскую ЦРБ.



Позже выяснилось, что рыбак уснул в палатке при работающей горелке. Спасатели успели помочь погибающему человеку. Палатка мужчины сгорела.