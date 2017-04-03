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На Дону разыскивается пожилой мужчина, пропавший месяц назад

На Дону разыскивается пожилой мужчина, пропавший месяц назад

В Ростовской области разыскивается 79-летний житель Гуково Виктор Петрович Катышков. 4 марта он ушёл из своего дома на улице Новосёлов и до сих пор не вернулся.

В поиске мужчины участвуют полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт Юг». В донском главке сообщили приметы пропавшего. На вид ему 80 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, борода, короткие седые волосы. У пенсионера замедленная речь, верхние зубы заменены металлическим мостом.
- В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку с мехом, черные брюки, синий свитер, светлую рубашку, черные туфли, - добавили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

При себе у Виктора Петровича были документы. Всех, кто знает где он находится или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (863-61) 5-40-74, 8 (863-61) 5-20-02 или 02.

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