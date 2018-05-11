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На Дону простились с погибшим при ДТП на трассе предпринимателем

На Дону простились с погибшим при ДТП на трассе предпринимателем
В Новочеркасске родные простились с бизнесменом, погибшим при ДТП в районе поселка Щепкин. Церемония прощания состоялась 12 мая.

На кладбище собрались около 200 человек, чтобы проводить в последний путь Юрия Ч. Помимо родных, проститься приехали друзья и коллеги погибшего из других городов России.

Напомним, трагедия произошла 11 мая на трассе М-4 «Дон». Груженный кирпичом КамАЗ врезался в двигающийся по «встречке» внедорожник Юрия. В результате водитель и двое пассажиров погибли на месте.

У Юрия остались жена и двое детей.

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