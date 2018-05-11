На Дону простились с погибшим при ДТП на трассе предпринимателем



В Новочеркасске родные простились с бизнесменом, погибшим при ДТП в районе поселка Щепкин. Церемония прощания состоялась 12 мая.



На кладбище собрались около 200 человек, чтобы проводить в последний путь Юрия Ч. Помимо родных, проститься приехали друзья и коллеги погибшего из других городов России.



Напомним, трагедия произошла 11 мая на трассе М-4 «Дон». Груженный кирпичом КамАЗ врезался в двигающийся по «встречке» внедорожник Юрия. В результате водитель и двое пассажиров погибли на месте.



У Юрия остались жена и двое детей.