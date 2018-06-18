На Дону при пожаре в частном доме пострадали малышка и пенсионерка



Трехлетняя девочка и пенсионерка пострадали при пожаре в частном доме. Происшествие случилось утром 19 июня в селе Анастасиевка на улице Луначарского.



- Одноэтажный дом горел на площади 48 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.



Из огня были спасены 75-летняя женщина и малышка. Спасатели передали пострадавших сотрудникам скорой помощи. С ожогами их доставили в больницу.

В ликвидации пламени принимали участие три пожарных расчета.