На Дону при пожаре в частном доме пострадали малышка и пенсионерка
Трехлетняя девочка и пенсионерка пострадали при пожаре в частном доме. Происшествие случилось утром 19 июня в селе Анастасиевка на улице Луначарского.
- Одноэтажный дом горел на площади 48 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.
Из огня были спасены 75-летняя женщина и малышка. Спасатели передали пострадавших сотрудникам скорой помощи. С ожогами их доставили в больницу.
В ликвидации пламени принимали участие три пожарных расчета.