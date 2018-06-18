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На Дону при пожаре в частном доме пострадали малышка и пенсионерка

На Дону при пожаре в частном доме пострадали малышка и пенсионерка
Трехлетняя девочка и пенсионерка пострадали при пожаре в частном доме. Происшествие случилось утром 19 июня в селе Анастасиевка на улице Луначарского.

- Одноэтажный дом горел на площади 48 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.

Из огня были спасены 75-летняя женщина и малышка. Спасатели передали пострадавших сотрудникам скорой помощи. С ожогами их доставили в больницу.
В ликвидации пламени принимали участие три пожарных расчета.

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