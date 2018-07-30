На Дону поймали рецидивиста, устроившего смертельное ДТП на угнанном авто



Устроивший смертельное ДТП на трассе рецидивист задержан в Ростовской области. 29-летнего парня арестовали на шоссе хуторами Краснодонский и Белянин 30 июля.



Как сообщили в ГУ МВД региона, житель Багаевского района вместе с товарищем работали на территории сельскохозбазы в Зерноградском районе. Во время трудового дня парни выпили. Когда коллега злоумышленника отлучился, молодой человек взял ключи от его «ВАЗа-21093» и направился в Багаевскую станицу.



На 43-м километре дороги Ростов — Волгодонск не справился с управлением и столкнулся со скутером. Двухколесным транспортом управлял 20-летний парень. Водитель и его 14-летний пассажир скончались на месте.



Осознав произошедшее, шофер «девятки» решил скрыться с места ЧП. Перебегающего дорогу мужчину с рассеченным лбом увидели полицейские. Заметив стражей порядка, он прибавил шаг. Его догнали и отвезли в отделение. Очевидцы аварии опознали в беглеце виновника аварии.



- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - отметили в ведомстве. - Ранее он был судим за кражу, грабеж, а также за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

