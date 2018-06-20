Авторизация

Регистрация


  • USD 63.24
  • EUR 73.72
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону на женщину завели уголовное дело за избиение маленького сына

На Дону на женщину завели уголовное дело за избиение маленького сына
В городе Шахты Ростовской области в отношении 30-летней женщины возбудили уголовное дело за жестокое избиение своего сына. Подозреваемая обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии СУ СК по Ростовской области, в мае 2018 года подвыпившая женщина нанесла множественные травмы своему ребенку. Обезумевшая горе-мать била кроху по лицу, голове и телу. После этого она подняла сына на высоту приблизительно метра и бросила вниз.

Мальчик получил закрытый перелом левой плечевой кисти, ушибленную рану носа, кровоподтеки и ссадины головы, груди, живота, верхних и нижних конечностей. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики, увидев кроху, вызвали полицию.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, - отметили в ведомстве. - В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики, которыми своевременно не выявлены и не предотвращены факты жестокого обращения с ребенком.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.