На Дону на женщину завели уголовное дело за избиение маленького сына



В городе Шахты Ростовской области в отношении 30-летней женщины возбудили уголовное дело за жестокое избиение своего сына. Подозреваемая обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



По версии СУ СК по Ростовской области, в мае 2018 года подвыпившая женщина нанесла множественные травмы своему ребенку. Обезумевшая горе-мать била кроху по лицу, голове и телу. После этого она подняла сына на высоту приблизительно метра и бросила вниз.



Мальчик получил закрытый перелом левой плечевой кисти, ушибленную рану носа, кровоподтеки и ссадины головы, груди, живота, верхних и нижних конечностей. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики, увидев кроху, вызвали полицию.



- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, - отметили в ведомстве. - В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики, которыми своевременно не выявлены и не предотвращены факты жестокого обращения с ребенком.