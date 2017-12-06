На Дону парень при попытке угнать машину вылетел в кювет и перевернулся



На Дону парень при попытке угнать машину вылетел в кювет и перевернулся. Злоумышленника задержали 7 декабря в станице Багаевской.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 23-летний молодой человек увидел в салоне припаркованного автомобиля марки «Грейт Вол Ховер» ключи, оставленные в замке зажигания. Он проник в машину, без труда завел ее и уехал в неизвестном направлении.



- Управляя иномаркой, подозреваемый не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщили в донском главке. – Злоумышленник оставил транспортное средство на месте ДТП и сбежал.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Дончанину грозит до пяти лет лишения свободы.