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На Дону парень при попытке угнать машину вылетел в кювет и перевернулся

На Дону парень при попытке угнать машину вылетел в кювет и перевернулся
На Дону парень при попытке угнать машину вылетел в кювет и перевернулся. Злоумышленника задержали 7 декабря в станице Багаевской.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 23-летний молодой человек увидел в салоне припаркованного автомобиля марки «Грейт Вол Ховер» ключи, оставленные в замке зажигания. Он проник в машину, без труда завел ее и уехал в неизвестном направлении.

- Управляя иномаркой, подозреваемый не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщили в донском главке. – Злоумышленник оставил транспортное средство на месте ДТП и сбежал.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Дончанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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