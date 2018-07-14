На Дону двух человек спасли от гибели в реке



На выходных в Ростовской области двух жителей спасли от гибели. Люди едва не утонули 14 июля и 15 июля.



Первый случай произошел в Ростове в районе Зеленого острова. 34-летний пловец не рассчитал свои силы и начал тонуть. К счастью, его заметили спасатели, они на катере доставили его к берегу. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.



На следующий день, в воскресенье, похожее происшествие случилось в Новочеркасске. 47-летний житель начал тонуть, добравшись до середины реки. Его удалось спасти, на берегу мужчину передали родственникам.