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На Дону двух человек спасли от гибели в реке

На Дону двух человек спасли от гибели в реке
На выходных в Ростовской области двух жителей спасли от гибели. Люди едва не утонули 14 июля и 15 июля.

Первый случай произошел в Ростове в районе Зеленого острова. 34-летний пловец не рассчитал свои силы и начал тонуть. К счастью, его заметили спасатели, они на катере доставили его к берегу. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

На следующий день, в воскресенье, похожее происшествие случилось в Новочеркасске. 47-летний житель начал тонуть, добравшись до середины реки. Его удалось спасти, на берегу мужчину передали родственникам.

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