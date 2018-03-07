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На Дону 22-летний парень украл 10 коробок конфет

На Дону 22-летний парень украл 10 коробок конфет

Небольшую партию конфет местный житель украл в Ростовской области. Злоумышленника задержали в Донецке.

Под видом покупателя молодой человек зашел в один из продуктовых магазинов на проспекте Ленина. Там осмотрелся, после чего, воспользовавшись невнимательностью продавцов, взял 10 коробок конфет и сбежал. Сумма ущерба составила порядка 4 тысяч рублей.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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