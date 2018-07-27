На Дону 13-летняя девочка выпала из окна на 8-м этаже



В Ростовской области школьница решила добровольно уйти из жизни. Трагедия произошла 27 июля в одном из спальных районов Волгодонска, сообщает DonDay.



По словам родных, их 13-летняя дочь последнее время сильно изменилась. Она попала в плохую компанию, поздно возвращалась домой и стала употреблять спиртное. Родители не могли совладать с ребенком и решили показать ее психологу.



Ко всем неприятностям с дочерью, у семейства из квартиры украли деньги. Мама девочки сразу подумала на молодого человека, с которым последнее время встречалась дочь. Когда та в очередной раз пришла со свидания, мать заявила ей, что утром они пойдут подавать на него заявление в полицию.



27 июля женщина разбудила ребенка и сказала ей собираться в полицию. Выждав момент, когда старший брат девочки уйдет из комнаты, она заперлась внутри. Когда мать все же смогла открыть дверь, то увидела распахнутое окно. Школьница лежала на асфальте.



Прибывшие медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей таза, перелом 12-ти ребер, перелом плечевого сустава. В настоящее время она находится в реанимации в городской больнице.