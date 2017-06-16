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На Дону 10-месячный мальчик погиб, оказавшись в сливной яме

На Дону 10-месячный мальчик погиб, оказавшись в сливной яме
На Дону 10-месячный мальчик погиб, оказавшись в сливной яме. Страшная трагедия произошла в поселке Междупольный Зерноградского района.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, родители оставили ребенка бабушке, а сами отправились на море. Женщина смотрела за малышом и не упускала его из виду. Вечером дончанка покормила внука и вывезла ее в коляске во двор, а сама занялась домашними делами. Вернувшись к ребенку, бабушка пришла в ужас - кроха была в сливной яме. Спасти мальчика не удалось.

- По предварительной информации, ребенок утонул, – приводит издание слова источника. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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