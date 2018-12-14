Мужчину с килограммом марихуаны задержали в Ростовской области



В Константиновском районе донского региона у местного жителя обнаружили более килограмма марихуаны. Задержать злоумышленника удалось 15 декабря.



В отдел полиции поступила информация о том, что 35-летний мужчина хранит у себя дома наркотики. В ходе обыска в его летней кухне правоохранители нашли вещество растительного происхождения. Во время экспертизы было установлено, что это марихуана.



Подозреваемый рассказал, что хранил её для личного потребления.



- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.