Мужчина с признаками алкогольного опьянения чуть не утонул в Дону
Мужчина с признаками алкогольного опьянения чуть не утонул в Дону. Происшествие случилось 11 июля примерно в 19.00.
По предварительной информации, приняв немаленькую дозу алкоголя, мужчина отправился плавать в Дону. Доплыв до середины реки, он обессилел и не смог вернуться назад. За ним выехала бригада спасателей.
- На катере пострадавшего доставили на берег, - сообщили в пресс-службе ДПЧС. - Мужчину передали сотрудникам правопорядка.