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Мужчина с признаками алкогольного опьянения чуть не утонул в Дону

Мужчина с признаками алкогольного опьянения чуть не утонул в Дону
Мужчина с признаками алкогольного опьянения чуть не утонул в Дону. Происшествие случилось 11 июля примерно в 19.00.

По предварительной информации, приняв немаленькую дозу алкоголя, мужчина отправился плавать в Дону. Доплыв до середины реки, он обессилел и не смог вернуться назад. За ним выехала бригада спасателей.

- На катере пострадавшего доставили на берег, - сообщили в пресс-службе ДПЧС. - Мужчину передали сотрудникам правопорядка.

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