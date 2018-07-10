Мужчина с признаками алкогольного опьянения чуть не утонул в Дону



Мужчина с признаками алкогольного опьянения чуть не утонул в Дону. Происшествие случилось 11 июля примерно в 19.00.



По предварительной информации, приняв немаленькую дозу алкоголя, мужчина отправился плавать в Дону. Доплыв до середины реки, он обессилел и не смог вернуться назад. За ним выехала бригада спасателей.



- На катере пострадавшего доставили на берег, - сообщили в пресс-службе ДПЧС. - Мужчину передали сотрудникам правопорядка.