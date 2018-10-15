Молодая ростовчанка ушла вечером из дома и не вернулась



В Ростове разыскивают 24-летнюю Маргариту Кузьминову. Девушка ушла из дома в микрорайоне Суворовском вечером 16 октября и до сих пор не вернулась.



По словам близких, Маргарита не выходила на связь с того момента, как вышла из дома. Её телефон также не отвечает.



Родные просят отозваться всех, кто видел ростовчанку или знает, где она может находиться. На вид Маргарите - 23-24 года. У нее среднее телосложение и русые волосы. В день пропажи она была одета в синие джинсы, чёрную куртку-косуху, вышитую цветами, и белые кроссовки.



Всех, у кого есть какая-нибудь информация о местонахождении Маргариты Кузьминовой, просят сообщить по телефону: 8-938-145-12-05.