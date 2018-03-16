Мать и ее годовалая дочь погибли во время пожара в Ростовской области



Мать и ее годовалая дочь погибли во время пожара в Ростовской области. Происшествие случилось 20 марта примерно в 13.00 в хуторе Новоталовка Миллеровского района.



По предварительной информации, огонь быстро распространился по всей площади дома в 36 квадратных метров. Огонь быстро уничтожил хрупкие конструкции, и произошло обрушение кровли.



- В момент пожара в доме находились трое детей и их мать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - 30-летняя женщина и ее годовалая дочь погибли на месте. 6-летняя девочка и 12-летний мальчик сумели спастись.



Причина пожара устанавливается. Предположительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при разжигании печи несовершеннолетним с использованием горючей жидкости.