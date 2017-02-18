Маленький пассажир пострадал в ДТП в Красносулинском районе





8-летний ребенок пострадал в ДТП в Красносулинском районе Ростовской области. 18 февраля около половины восьмого утра автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в попутный грузовик «Скания». Авария произошла на 954 километре трассы М-4 «Дон» в районе хутора Лихой.



По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель отечественного автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, которым управлял 52-летий мужчина.



Пострадавшего ребенка с травмами увезли в больницу. От более серьезных последствий его спасло детское автомобильное кресло.