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Маленький пассажир пострадал в ДТП в Красносулинском районе

Маленький пассажир пострадал в ДТП в Красносулинском районе

8-летний ребенок пострадал в ДТП в Красносулинском районе Ростовской области. 18 февраля около половины восьмого утра автомобиль «ВАЗ-2114» врезался в попутный грузовик «Скания». Авария произошла на 954 километре трассы М-4 «Дон» в районе хутора Лихой.

По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель отечественного автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, которым управлял 52-летий мужчина.

Пострадавшего ребенка с травмами увезли в больницу. От более серьезных последствий его спасло детское автомобильное кресло.

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