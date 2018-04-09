Контрабандные сигареты на 7,7 млн рублей пытались провезти в донской регион



В Ростовскую область пытались провезти крупную партию контрабандных сигарет. Товар переправляли в обход таможенного пункта из Украины.



- Таможенники нашли около 133 тысяч пачек сигарет популярных марок. Их стоимость достигает 7,7 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления. - По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий».



Кроме того, контрафакт ранее вывозили из страны зарубежные контрагенты.