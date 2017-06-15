Камера сняла поджог иномарки в Ростове





Камера уличного наблюдения зафиксировала поджог иномарки в Ростове. Ночью 17 июня неизвестный спалил «Хонду Аккорд» в Левенцовке.



В 2:21 к припаркованной во дворе машине подошёл мужчина с бутылкой в руках. Он вылил её содержимое на автомобиль, после чего бросил зажженную спичку. В ту же секунду легковушка вспыхнула. Седан был полностью охвачен пламенем. Злоумышленник быстро скрылся с места преступления.



Последствия поджога местные жители увидели утром. «Хонда Аккорд» выгорела практически полностью. Машина была припаркована на улице Еременко, у дома № 105.



