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Камера сняла поджог иномарки в Ростове

Камера сняла поджог иномарки в Ростове

Камера уличного наблюдения зафиксировала поджог иномарки в Ростове. Ночью 17 июня неизвестный спалил «Хонду Аккорд» в Левенцовке.

В 2:21 к припаркованной во дворе машине подошёл мужчина с бутылкой в руках. Он вылил её содержимое на автомобиль, после чего бросил зажженную спичку. В ту же секунду легковушка вспыхнула. Седан был полностью охвачен пламенем. Злоумышленник быстро скрылся с места преступления.

Последствия поджога местные жители увидели утром. «Хонда Аккорд» выгорела практически полностью. Машина была припаркована на улице Еременко, у дома № 105.

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