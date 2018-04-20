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Из-за ростовского курильщика пришлось экстренно посадить самолет

Из-за ростовского курильщика пришлось экстренно посадить самолет
В аэропорту Внуково экстренно приземлился самолет Ростов - Санкт-Петербург. Инцидент произошел около 22 часов 23 апреля.

В дежурную часть аэропорта поступило сообщение о том, что из туалета самолета слышен запах табачного дыма. Командиром лайнера было принято решение об экстренной посадке. Причиной приземления стал пассажир, закуривший на борту.

- В отношении 54-летнего правонарушителя составили административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

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