Из-за ростовского курильщика пришлось экстренно посадить самолет



В аэропорту Внуково экстренно приземлился самолет Ростов - Санкт-Петербург. Инцидент произошел около 22 часов 23 апреля.



В дежурную часть аэропорта поступило сообщение о том, что из туалета самолета слышен запах табачного дыма. Командиром лайнера было принято решение об экстренной посадке. Причиной приземления стал пассажир, закуривший на борту.



- В отношении 54-летнего правонарушителя составили административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.