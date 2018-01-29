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Иномарка сбила пешехода на «зебре» в Азове

Иномарка сбила пешехода на «зебре» в Азове

В Азове в результате ДТП пострадал пешеход. Авария произошла на улице Измайлова 29 января около 21 часа.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Хендая Акцент» в районе дома № 73 сбил 56-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение ЦГБ, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД МО МВД России «Азовский».

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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