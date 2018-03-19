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Группа молодых людей совершила налёт на автомойку в Ростове

Группа молодых людей совершила налёт на автомойку в Ростове

В Ростове несколько молодых людей совершили налёт на автомойку, расположенную на улице Пескова.

21 марта около половины первого дня неизвестные подъехали на автомобиле «Опель Астра» к мойке самообслуживания. Убедившись, что поблизости никого нет, они ударили администратора монтировкой по голове. После этого налётчики забрали два ящика с деньгами и скрылись.

Известно, что иномарка направилась в сторону выезда из Ростова. В городе объявлен план «Перехват».

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