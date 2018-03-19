Группа молодых людей совершила налёт на автомойку в Ростове





В Ростове несколько молодых людей совершили налёт на автомойку, расположенную на улице Пескова.



21 марта около половины первого дня неизвестные подъехали на автомобиле «Опель Астра» к мойке самообслуживания. Убедившись, что поблизости никого нет, они ударили администратора монтировкой по голове. После этого налётчики забрали два ящика с деньгами и скрылись.



Известно, что иномарка направилась в сторону выезда из Ростова. В городе объявлен план «Перехват».