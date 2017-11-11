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Две девочки и мужчина погибли при пожаре в Ростовской области

Две девочки и мужчина погибли при пожаре в Ростовской области
Две девочки и 30-летний мужчина погибли при пожаре в Ростовской области. Возгорание произошло в Целинском районе ночью 13 ноября.

Загорелся частный дом на улице Мира в хуторе Северный. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 3:48.
- Огнём была охвачена площадь 20 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 4:10, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.

Во время тушения в доме были обнаружены тела 7-летней и 10-летней девочек, а также 30-летнего мужчины.

К тушению привлекались девять спасателей и четыре единицы техники.

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