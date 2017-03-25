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«Дэу» протаранил ГАЗель в Ростове: водитель иномарки погиб на месте

«Дэу» протаранил ГАЗель в Ростове: водитель иномарки погиб на месте

В Ростове-на-Дону автомобиль «Дэу Матиз» выехал на «встречку» и протаранил ГАЗель, перевозившую хлеб. Авария произошла 27 марта примерно в семь часов утра.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, машины столкнулись на улице Левобережной, в районе дома № 45. 29-летний водитель «Дэу» погиб на месте.

ГАЗель после столкновения загорелась. На место выехали четверо спасателей и спецтехника.

Водителя отечественного автомобиля с травмами отвезли в ближайшую больницу.

«Дэу» протаранил ГАЗель в Ростове: водитель иномарки погиб на месте

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