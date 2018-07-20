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Четверых тонувших спасли за три дня в Ростовской области

Четверых тонувших спасли за три дня в Ростовской области
В донском регионе за три дня спасли четверых тонувших людей. Об этом рассказали в пресс-службе Ростовской областная поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море России.

По информации ведомства, 19 июля едва не ушел под воду участник музыкального фестиваля в Волгодонском районе. Мужчина решил поплавать ночью и стал тонуть. Его крик о помощи услышал местный спасатель Андрей Нетребин. Он вплавь добрался до мужчины и доставил его на берег. Пострадавшего передали бригаде медиков.

Через сутки два парня 19 и 20 лет также решили понырять в водоем. Однако они не рассчитали силы и стали тонуть. К счастью, их вовремя увидели спасатели. Юношей отвезли на берег на катере. От помощи врачей молодые люди отказались.

Еще одно ЧП произошло утром 21 июля в Багаевской станице. Местный житель прыгнул с 30-метровой высоты. Во время падения 40-летний мужчина получил травмы и стал тонуть. Спасатели вытащили пловца и передали полицейским.

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