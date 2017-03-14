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Четверо в масках напали на владельца «Лэнд Крузера» в Ростовской области

Четверо в масках напали на владельца «Лэнд Крузера» в Ростовской области

Четверо в масках напали на владельца «Лэнд Крузера» в Орловском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

16 марта на трассе «поселок Орловский – село Киевка – село Ремонтное» злоумышленники остановили 37-летнего фермера на дорогой иномарке. Водитель автомобиля припарковался и только потом заметил, что в руках у одного из голосующих на дороге был предмет, похожий на пистолет. Рукоятью муляжа мужчина ударил фермера по голове несколько раз. Спасло хозяина «Лэнд Крузера» только то, что в это время мимо проезжала другая машина. Увидев ее, налётчики тут же скрылись на «Ауди» без номеров.

Проезжавшие мимо люди помогли пострадавшему и вызвали полицию. Данные об автомобиле, на котором уехали нападавшие, разослали патрульным ГИБДД. Через 40 минут мужчин задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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