Больше месяца на Дону ищут 22-летнего молодого человека из Свердловской области



Больше месяца на Дону ищут 22-летнего молодого человека из Свердловской области. Эдуард Галин несколько месяцев путешествует на автомобиле по стране. Следы его обрываются в Ростовской области 31 июля. Последний раз он выходил на связь 12 июля, въехав в станицу Кущевскую Краснодарского края.



Как рассказал отец пропавшего, молодой человек путешествует по стране на своей «Ладе Приоре» с номерами К357КН 45-го региона. Когда он перестал выходить на связь, родители подняли все записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что 31 июля парня видели в Новошахтинске. Поэтому они думают, что он может находиться на Дону.



Рост парня - 187 сантиметров, телосложение среднее, глаза и волосы темные.



Все, кто видел Эдуарда Галина, могут сообщить по номерам: 8-908-576-78-61 (мама), 8-951-818-82-83 (отец) или в полиции по номеру: 02.