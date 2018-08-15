Авторизация

Регистрация


  • USD 66.88
  • EUR 76.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Больше месяца на Дону ищут 22-летнего молодого человека из Свердловской области

Больше месяца на Дону ищут 22-летнего молодого человека из Свердловской области
Больше месяца на Дону ищут 22-летнего молодого человека из Свердловской области. Эдуард Галин несколько месяцев путешествует на автомобиле по стране. Следы его обрываются в Ростовской области 31 июля. Последний раз он выходил на связь 12 июля, въехав в станицу Кущевскую Краснодарского края.

Как рассказал отец пропавшего, молодой человек путешествует по стране на своей «Ладе Приоре» с номерами К357КН 45-го региона. Когда он перестал выходить на связь, родители подняли все записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что 31 июля парня видели в Новошахтинске. Поэтому они думают, что он может находиться на Дону.

Рост парня - 187 сантиметров, телосложение среднее, глаза и волосы темные.

Все, кто видел Эдуарда Галина, могут сообщить по номерам: 8-908-576-78-61 (мама), 8-951-818-82-83 (отец) или в полиции по номеру: 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.