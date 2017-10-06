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Более 400 человек задействованы в тушении пожара на рынке Темерник в Ростове


Более 400 человек задействованы в тушении пожара на рынке Темерник в Ростове. Пожару присвоен повышенный 4-й ранг сложности.
- Площадь пожара в настоящее время составляет 6 тыс кв.м., пожар разбит на четыре участка тушения, - сообщили в донском управлении МЧС, - на двух участках распространение огня ограничено, на тушении работает 15 стволов. На месте создан штаб по тушению пожара.

Сейчас на месте пожара работают 50 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Тушение пожара продолжается.



Напомним, возгорание началось около восьми часов вечера 8 октября. Прибежавшие к рынку продавцы, живущие поблизости, пытаются спасти свой товар. Работники Темерника подогнали машины, чтобы загрузить то, что удалось вынести с территории рынка. Большое количество автомобилей мешает проезду спецтехники.

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