Более 400 человек задействованы в тушении пожара на рынке Темерник в Ростове



Более 400 человек задействованы в тушении пожара на рынке Темерник в Ростове. Пожару присвоен повышенный 4-й ранг сложности.

- Площадь пожара в настоящее время составляет 6 тыс кв.м., пожар разбит на четыре участка тушения, - сообщили в донском управлении МЧС, - на двух участках распространение огня ограничено, на тушении работает 15 стволов. На месте создан штаб по тушению пожара.



Сейчас на месте пожара работают 50 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Тушение пожара продолжается.







Напомним, возгорание началось около восьми часов вечера 8 октября. Прибежавшие к рынку продавцы, живущие поблизости, пытаются спасти свой товар. Работники Темерника подогнали машины, чтобы загрузить то, что удалось вынести с территории рынка. Большое количество автомобилей мешает проезду спецтехники.