«БМВ» врезался в бетономешалку в Ростове





Автомобиль «БМВ» врезался в бетономешалку в Ростове. ДТП произошло днём 13 июля на пересечении улицы Нариманова и проспекта Нагибина.



Как рассказали свидетели дорожного инцидента, водитель иномарки поворачивал налево, выезжая на главную дорогу. В это время по главной двигалась бетономешалка. Спецтехника не уступила дорогу «БМВ», а водитель иномарки не успел затормозить. В результате произошло столкновение.



По информации ГИБДД Ростовской области, в аварии никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.