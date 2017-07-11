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«БМВ» врезался в бетономешалку в Ростове

«БМВ» врезался в бетономешалку в Ростове

Автомобиль «БМВ» врезался в бетономешалку в Ростове. ДТП произошло днём 13 июля на пересечении улицы Нариманова и проспекта Нагибина.

Как рассказали свидетели дорожного инцидента, водитель иномарки поворачивал налево, выезжая на главную дорогу. В это время по главной двигалась бетономешалка. Спецтехника не уступила дорогу «БМВ», а водитель иномарки не успел затормозить. В результате произошло столкновение.

По информации ГИБДД Ростовской области, в аварии никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

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