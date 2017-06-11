Бешеная сторожевая овчарка искусала хозяйку в Ростовской области





Больная бешенством кавказская овчарка искусала свою хозяйку. Случай произошёл в Дубовском районе Ростовской области.



Сторожевой пёс сорвался с привязи и стал гонять по двору птицу. Когда хозяйка попыталась посадить его на цепь, животное набросилось на неё и искусало за руки и живот. На крики из дома выбежал брат женщины. Защищая сестру, мужчина забил собаку палкой.



Прибывшие на место ветеринары отобрали пробы патологического материала, труп сожгли, а территорию продезинфицировали. Лабораторные исследования показали, что собака была заражена бешенством.

- В настоящий момент в очаге заболевания проводится комплекс ветеринарных и санитарных мероприятий по ликвидации инфекции, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.



Более 200 коров и овец, находящихся в животноводческой точке, вынужденно привиты против бешенства и поставлены на карантин. Пострадавшая женщина проходит лечение в медицинском учреждении.