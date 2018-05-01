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Батайчанин, подпаливший дом тещи, предстанет перед судом

Батайчанин, подпаливший дом тещи, предстанет перед судом
Житель Батайска поджег квартиру своей тещи, поссорившись с ней. Уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба» 3 мая направили в Батайский городской суд.

Как рассказали в прокуратуре Батайска, в июле 2017 года между мужчиной и его тещей возле ее дома на улице Луначарского случился конфликт. Выяснив оношения зятем, женщина пошла в свою квартиру. Однако мужчина решил отомстить родственнице. Он подошел к дому и поджег зажигалкой монтажную пену на балконе тещи. Огонь быстро перекинулся в комнату.

- Причиненный местной жительнице ущерб составил 400 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве. – Обвиняемому может грозить до пяти лет заключения.

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