Автобус столкнулся с трамваем в центре Ростова

Автобус столкнулся с трамваем в центре Ростова. ДТП произошло днём 18 ноября на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Максима Горького.



На перекрёстке столкнулись автобус МАЗ, следовавший по маршруту № 35 (Пролетарский рынок - 40 лет Победы, 95/1) под управлением 55-летнего водителя, и трамвай № 10 (Сельмаш – Лендворец). По предварительной информации, в салоне автобуса находились шесть человек. Трамвай следовал без пассажиров.

- В результате ДТП 34-летний водитель трамвая обратился в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.



Напомним, утром в этот же день на проспекте Будённовском «Хендай Акцент» врезался в маршрутное такси.